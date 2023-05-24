СМИ: главком ВСУ Залужный был ранен при ракетном ударе в начале мая под Херсоном

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил ранения при ракетном ударе ВС РФ под Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По информации агентства, в результате атаки армии России глава Вооруженных сил Украины получил травму головы и осколочные ранения. Отмечается, что удар был нанесен российскими войсками по командному пункту в начале мая. Респондент также сказал, что Залужному сделали трепанацию черепа. Продолжать службу офицер не в состоянии.
Ранее российский политолог Сергей Марков усомнился в достоверности записи выступления Залужного на Дне науки в Одессе. По словам эксперта, есть множество косвенных данных, говорящих о том, что главком тяжело ранен и находится в госпитале.