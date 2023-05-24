СМИ: главком ВСУ Залужный был ранен при ракетном ударе в начале мая под Херсоном

По информации агентства, в результате атаки армии России глава Вооруженных сил Украины получил травму головы и осколочные ранения. Отмечается, что удар был нанесен российскими войсками по командному пункту в начале мая. Респондент также сказал, что Залужному сделали трепанацию черепа. Продолжать службу офицер не в состоянии.