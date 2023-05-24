Французский голеадор Килиан Мбаппе не активирует пролонгацию контракта с «ПСЖ» до 2025 года

Действующий договор рассчитан до конца сезона-2023/24. В перечень его условий входит пункт о продлении еще на один год – до 2025-го. Если золотой призер ЧМ-2018 не воспользуется этим условием до 31 июля этого года, уже начиная с июня 2024-го он получит статус свободного агента. При этом руководство «ПСЖ» не намерено выставлять французского голеадора на трансфер, если он не продлит действие соглашения.