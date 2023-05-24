Туляки смогут летом пройти курсы молодого бойца

Все желающие смогут познакомиться с основами военной службы, освоить безопасное обращение со стрелковым оружием. Молодежи дадут потренироваться в лазертаг. Еще горожанам предлагается посетить программу «Лето в парках», включающую мероприятия в категориях «спорт», «искусство», «детство» и «спецпроекты».