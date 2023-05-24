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Туляки смогут летом пройти курсы молодого бойца

Общество
Туляки смогут летом пройти курсы молодого бойца

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных рассказал о патриотическом мероприятии, которое состоится этим летом.

Как отметил Черных, патриотическое воспитание молодежи приобретает все большее значение. Поэтому летом в парке «Патриот» каждую неделю будут организованы мероприятия в рамках курса молодого бойца, сообщает tulasmi.ru.

Все желающие смогут познакомиться с основами военной службы, освоить безопасное обращение со стрелковым оружием. Молодежи дадут потренироваться в лазертаг. Еще горожанам предлагается посетить программу «Лето в парках», включающую мероприятия в категориях «спорт», «искусство», «детство» и «спецпроекты».
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