Туляки смогут летом пройти курсы молодого бойца

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных рассказал о патриотическом мероприятии, которое состоится этим летом.
Как отметил Черных, патриотическое воспитание молодежи приобретает все большее значение. Поэтому летом в парке «Патриот» каждую неделю будут организованы мероприятия в рамках курса молодого бойца, сообщает tulasmi.ru.
Все желающие смогут познакомиться с основами военной службы, освоить безопасное обращение со стрелковым оружием. Молодежи дадут потренироваться в лазертаг. Еще горожанам предлагается посетить программу «Лето в парках», включающую мероприятия в категориях «спорт», «искусство», «детство» и «спецпроекты».