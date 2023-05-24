Север Италии столкнулся с сильнейшим наводнением за последние 100 лет

Десятки тысяч людей прибывают в центрах приема беженцев после масштабных наводнений в итальянском регионе Эмилия-Романья. Волонтеры и медики сортируют вещи первой необходимости и проводят профилактические беседы с попавшими в беду местными жителями.
«Эти люди потеряли все! Они потеряли вещи, которые могут показаться нам тривиальными, к примеру, старый стул. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы вернуть им немного спокойствия», — рассказала волонтер Франческа.
По сообщениям местных СМИ, 41 населенный пункт затоплен, поскольку 280 оползней вызвали бурный выход из берегов 23 рек. Наводнение было названо самым сильным, обрушившимся на Италию за последние 100 лет.