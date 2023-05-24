Режиссер Богомолов раскритиковал в своей статье российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Режиссер Константин Богомолов написал статью «Диетическое горе», в которой раскритиковал российскую элиту. Полный текст выложен в РИА Новости.
В своей публикации Богомолов осудил российскую элиту за то, что ее представители презрительно относятся к России и скорбят о прошлой жизни. Он пишет, что в мире «особых русских» считают себя европейцами и просвещенными либералами, в отличии от народа.
Кроме того, режиссер написал, что элита после начала спецоперации на Украине оказалась в растерянности. Богомолов в статье призвал их перестать «страдать о прошлом» и отбросить презрение к российскому народу.
«В настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из «особняка», засучить рукава, и работать, и жить, и верить», — пишет Богомолов.
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