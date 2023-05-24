Верховный суд ДНР назначил двум военнослужащим националистического полка «Азов» 13 лет колонии

Подсудимые Андрей Пилявский и Роман Харченко обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также покушении на убийство. В марте 2022 года «азовцы» заступили на боевой пост, расположенный в квартире жилого дома. В здании напротив они обнаружили одетого в гражданское мужчину, который высказал недовольство, что военнослужащие занимают позиции в домах мирного населения.