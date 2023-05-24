Верховный суд ДНР назначил двум военнослужащим националистического полка «Азов» 13 лет колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор двум боевикам группы «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Подсудимые Андрей Пилявский и Роман Харченко обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также покушении на убийство. В марте 2022 года «азовцы» заступили на боевой пост, расположенный в квартире жилого дома. В здании напротив они обнаружили одетого в гражданское мужчину, который высказал недовольство, что военнослужащие занимают позиции в домах мирного населения.
Украиснкие боевики произвели по гражданскому лицу порядка 20-30 выстрелов. Однако мужчина спасся, успев пригнуться и лечь на пол.
В ходе расследования сотрудники СК РФ осмотрели место происшествия и провели комплекс экспертиз, подтверждающих преступные действия боевиков. По итогам разбирательства, суд избрал меру пресечения Пилявскому и Харченко в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова» к пожизненному сроку.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация