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Верховный суд ДНР назначил двум военнослужащим националистического полка «Азов» 13 лет колонии

Происшествия
Верховный суд ДНР назначил двум военнослужащим националистического полка «Азов» 13 лет колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор двум боевикам группы «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Подсудимые Андрей Пилявский и Роман Харченко обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также покушении на убийство. В марте 2022 года «азовцы» заступили на боевой пост, расположенный в квартире жилого дома. В здании напротив они обнаружили одетого в гражданское мужчину, который высказал недовольство, что военнослужащие занимают позиции в домах мирного населения.

Украиснкие боевики произвели по гражданскому лицу порядка 20-30 выстрелов. Однако мужчина спасся, успев пригнуться и лечь на пол.

В ходе расследования сотрудники СК РФ осмотрели место происшествия и провели комплекс экспертиз, подтверждающих преступные действия боевиков. По итогам разбирательства, суд избрал меру пресечения Пилявскому и Харченко в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова» к пожизненному сроку.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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