Полицейский спас жизнь упавшему на рельсы мужчине на станции метро «Белорусская» в Москве

Об инциденте на кольцевой линии столичной подземки сообщает портал «МВД-Медиа». По его данным, старший сержант полиции Дмитрий Качур находился в этот день на дежурстве. Увидев, что пассажир метро потерял равновесие, упал с платформы и получил травмы, полицейский и оказавшийся рядом 25-летний гражданин оперативно пришли на помощь москвичу.