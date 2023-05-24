Полицейский спас жизнь упавшему на рельсы мужчине на станции метро «Белорусская» в Москве

Сотрудник полиции и неравнодушный пассажир московского метрополитена спасли мужчину, упавшего на рельсы на станции «Белорусская». Благодаря решительным и грамотным действиям пришедших на помощь пострадавшему трагедии удалось избежать.
Об инциденте на кольцевой линии столичной подземки сообщает портал «МВД-Медиа». По его данным, старший сержант полиции Дмитрий Качур находился в этот день на дежурстве. Увидев, что пассажир метро потерял равновесие, упал с платформы и получил травмы, полицейский и оказавшийся рядом 25-летний гражданин оперативно пришли на помощь москвичу.
Они уложили мужчину между рельсами, после чего стали подавать знаки машинисту об экстренной остановке электропоезда, прибывающего на станцию. Слаженные действия неравнодушных людей помогли избежать трагедии. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали пассажира метро в одну из городских больниц.