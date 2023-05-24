Турция на распутье: как позиция ультраправых сил повлияет на результат президентских выборов

Глава турецкой «Партии победы» Умит Оздаг 24 мая заявил о поддержке во втором туре выборов президента Турции оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу.
В том, какое влияние это решение может оказать на исход голосования, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
На политической арене Турции происходит активное становление сил перед выборами. Важную роль в этом процессе играет ультранационалистическая «Партия победы» под руководством Умита Оздага. Так как она набрала 2,23% поддержки, а выдвинутый ею кандидат Синан Оган получил 5,17% голосов избирателей в первом туре выборов, оба кандидата — Реджеп Тайипа Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу — попытались договорится с политическим движением о поддержке во втором туре, намеченном на 28 мая.
Синан Оган несколько дней назад уже озвучил свое решение и объявил, что поддержит нынешнего президента Эрдогана.
«Я заявляю, что мы поддержим кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Мы провели всевозможные консультации, прежде чем принять окончательное решение. Мы считаем, что такое решение является правильным решением для нашей страны и народа», — заявил Оган.
Что касается Умита Оздага, то он заявил, что примет решение после встречи с кандидатом от оппозиции. 24 мая Кылычдароглу посетил офис «Партии победы», после которой политики объявили о консенсусе по поводу будущего сотрудничества.
На совместной пресс-конференции Оздаг подчеркнул свою поддержку оппозиционному кандидату и акцентировал внимание на важности репатриации всех сирийских беженцев из Турции, совершенствования мер безопасности, активной борьбы с наркотиками и оздоровления экономики страны.
«Если вы не хотите, чтобы Турция превратилась в страну беженцев, голосуйте за Кылычдароглу», — призвал своих сторонников Оздаг.
Кылычдароглу, в свою очередь, заявил о плодотворной встрече и поблагодарил коллегу за поддержку.
«Каждая партия и партийный лидер несут ответственность за будущее Турции. Мы сели и поговорили. Мы добились положительных результатов. Я благодарю Оздага и его команду за поддержку», — сказал он.
О чем договорились Кылычдароглу и Оздаг
Двое лидеров подписали протокол о сотрудничестве с основным акцентом на борьбе с терроризмом и возвращении на родину сирийских беженцев. Эти пункты были озвучены в качестве ключевых требований «Партии победы»:
1. Первые четыре статьи Конституции останутся неизменными;
2. Статья номер 66 Конституции будет сохранена в своем текущем состоянии;
3. Конституция 1924 года будет соблюдаться;
4. Беженцы будут выдворены из Турции в течение одного года;
5. Будет проводиться эффективная борьба с терроризмом;
6. Будет осуществляться эффективная борьба с коррупцией;
7. Назначения на государственные должности будут основываться на компетентности.
Влияние на выборы
Согласно официальным данным, Эрдоган в первом туре набрал 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу — 44,88%. Лидер оппозиции для победы вынужден сократить дистанцию и нуждается в поддержке сторонников националистов.
Эксперты ожидают, что голоса Огана и Оздага будут распределены между кандидатами поровну. Однако по их мнению, у турецкого президента больше шансов на победу, чем у его соперника. Вопрос заключается в том, насколько курдские избиратели смирятся с попытками Кылычдароглу, за которого они отдали свои голоса, договориться с ультраправыми националистами — последние выступают за продолжение репрессий против курдских политиков «Партии демократии народов» (ПДН).