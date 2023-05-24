Турция на распутье: как позиция ультраправых сил повлияет на результат президентских выборов

Эксперты ожидают, что голоса Огана и Оздага будут распределены между кандидатами поровну. Однако по их мнению, у турецкого президента больше шансов на победу, чем у его соперника. Вопрос заключается в том, насколько курдские избиратели смирятся с попытками Кылычдароглу, за которого они отдали свои голоса, договориться с ультраправыми националистами — последние выступают за продолжение репрессий против курдских политиков «Партии демократии народов» (ПДН).