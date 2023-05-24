Власти Марий Эл полностью профинансировали целый ряд соцвыплат

Соцвыплаты в Марий Эл профинансировали по заявкам Минсоцразвития республики. Деньги направили на соцподдержку многодетным семьям, государственную соцпомощь, единовременную выплату маткапитала и другое. Об этом заявили в Мифине РМЭ.
Как пишет ИА «МедиаПоток», кроме того, была профинансирована ежемесячная выплата на обслуживание транспорта гражданам, которые были удостоены государственных наград Марий Эл, добавили в министерстве.
Также выделили деньги для соцвыплаты на ежемесячное пособие по уходу за двумя и более детьми-инвалидами, возмещение за присмотр и уход за детьми в учебных заведениях, выполняющих образовательную программу дошкольного образования, возмещение платежей за капремонт жителям старше 70 лет и пенсионерам, не имеющим родственников, а также на субвенции местным бюджетам, поделились в пресс-службе ведомства.