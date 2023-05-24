«Языком чесать — не мешки ворочать»: политолог Иванов о подготовке Польшей к перевороту в Белоруссии

Иванов напомнил о поведении экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. После того, как отряд «Беркут» разогнал людей на Майдане, глава государства заявил, что виновные в этом полицейские будут наказаны и преданы суду, что и стало роковой ошибкой.