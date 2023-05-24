«Языком чесать — не мешки ворочать»: политолог Иванов о подготовке Польшей к перевороту в Белоруссии

В стране все хорошо, Белоруссия отлично развивается и поэтому у местных жителей нет нужды свергать действующую власть. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Андрей Иванов.
Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и в его поддержке военным путем.
«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», — отметил офицер.
Таким образом экс-министр фактически подтвердил слова белорусского президента Александра Лукашенко о планах Запада по свержению власти в стране.
«Конечно, важно отметить, что польский политик не говорит об инициировании вооруженного переворота его страной. Хотя попытки инспирировать госпереворот в Белоруссии иностранными силами предпринимались много раз. Но вообще подобные рассуждения мне удивительны. Лукашенко кто и сколько только не хоронит, а он до сих пор у власти и сидит достаточно крепко. И это обусловлено отнюдь не случайностью», — прокомментировал ситуацию политолог Иванов.
Он отметил, что лидер Белоруссии ведет достаточно грамотную социальную политику, а именно — не мешает людям честно зарабатывать, но и не дает развиваться олигархату.
«Граждане видят, что Белоруссия все-таки очень ухоженная и развитая страна. Это именно европейская культурная страна, где нет разбитых дорог и фасадов. Далее — Лукашенко всегда берет ответственность за все действия силовиков. Мы помним, какую бузу хотели устроить после президентских выборов, а силовики действовали жестко. Они знали, что президент взял на себя всю полноту ответственности, как это и должно быть», — продолжил аналитик.
Иванов напомнил о поведении экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. После того, как отряд «Беркут» разогнал людей на Майдане, глава государства заявил, что виновные в этом полицейские будут наказаны и преданы суду, что и стало роковой ошибкой.
«Разве так делается? И еще есть один очень важный фактор, который часто всякими прогнозистами не учитывается. Александр Лукашенко — очень опытный политик, который блестяще умеет выпутываться из любых, самых сложных ситуаций. И скажу более, по итогам СВО Белоруссия и Лукашенко будут на общем фоне смотреться лучше всего! Подумаем сами. Украина и Россия несут очень ощутимые потери. Российская экономика безусловно терпит от всех санкций, от необходимости тратить на нужны СВО. Есть и людские потери. Если говорить про Украину, то она вообще останется в руинах. А Белоруссия продолжает мирно развиваться, поля засеяны, заводы работают. И с чего вдруг белорусским военным начинать вооруженный переворот? Как говорится, языком чесать не мешки ворочать», — заключил эксперт.
Ранее президент РБ Лукашенко заявил о том, что Запад открыто идет на эскалацию и готовится к войне.