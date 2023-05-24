«"Снарядный голод" дал 80% потерь»: Пригожин объяснил, к чему привел отказ МО РФ поставлять боеприпасы ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» также рассказал о соотношении сил в Артемовске. По его словам, в формировании состояло чуть более 50 тысяч бойцов, тогда как в ВСУ — 82 тысячи. Он напомнил, что во время операций многие получают ранения, поэтому на передовую выходили около 35 тысяч «музыкантов».