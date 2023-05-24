«"Снарядный голод" дал 80% потерь»: Пригожин объяснил, к чему привел отказ МО РФ поставлять боеприпасы ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о соотношении сил «оркестра» и украинской армии в Артемовске, а также о последствиях «снарядного голода», которому российское военное руководство подвергло бойцов формирования.
Пригожин дал подробное интервью журналисту Константину Долгову. Он объяснил, что потери среди бойцов ЧВК «Вагнер» из-за нехватки боеприпасов составили 80%.
«Теперь по тем последствиям, которые будут из-за «снарядного голода» и из-за тех потерь, которые мы могли избежать, а потери должны были быть 20% от того, что у нас были. Хотя, в принципе, для такой операции они были невелики, скажем так. Но «снарядный голод» дал 80% потерь», — подчеркнул создатель «оркестра».
Основатель ЧВК «Вагнер» также рассказал о соотношении сил в Артемовске. По его словам, в формировании состояло чуть более 50 тысяч бойцов, тогда как в ВСУ — 82 тысячи. Он напомнил, что во время операций многие получают ранения, поэтому на передовую выходили около 35 тысяч «музыкантов».
«За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Ну без зоны имеется в виду», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Что касается потерь ВСУ, то «музыкантам» удалось уничтожить около 50 тысяч украинских солдат и ранить приблизительно 50–70 тысяч. По словам Пригожина, в рядах ЧВК «Вагнер» ликвидированных бойцов в три раза меньше.
«Трудно подсчитать. Это точно 50–70 тысяч имеют ранение, то есть "трехсотые" (раненые. — Прим. ред.) со стороны ВСУ. Почему? Потому что их эвакуация была всегда затруднена. Мы наступали, отрезали им тылы и так далее. Мы двигались, своих раненых, своих убитых мы всегда можем вынуть, а они это сделать не могут», — объяснил он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что «оркестр» продолжает набирать бойцов. По его словам, перед «музыкантами» стоит очень много задач, поэтому новобранцев ждет более интенсивная подготовка.