Бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби ушел из жизни в 82 года

Когда покойный был частью британской группы, он сыграл с The Beatles четыре концерта. Получив приглашение от Джона Ленона поехать с ними в тур по Западной Германии, Ньюби отказался. Тогда он решил посвятить время учебе в университете. Позже на его место пришел Пол Маккартни.