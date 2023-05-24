Бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби ушел из жизни в 82 года

В возрасте 82 лет скончался бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби. О его смерти написали на портале New Musical Express.
Когда покойный был частью британской группы, он сыграл с The Beatles четыре концерта. Получив приглашение от Джона Ленона поехать с ними в тур по Западной Германии, Ньюби отказался. Тогда он решил посвятить время учебе в университете. Позже на его место пришел Пол Маккартни.
Ранее в мир иной отошел австрийский актер Хельмут Бергер. Он умер на 78-м году жизни. За свою карьеру он сыграл во многих известных фильмах. Среди них картины «Фантомас», «Гибель богов», «Портрет Дориана Грея», «Крестный отец 3» и многие другие.