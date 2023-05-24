Политолог Кочетков назвал пять причин для Америки вооружать ВСУ F-16

Ранее глава МИД ЕС Жозеп Боррель назвал «очень хорошей идеей» решение «большой семерки» в Хиросиме об отправке на Украину истребителей F-16. По его словам, в нескольких странах уже ведется подготовка украинских летчиков для полетов на таких самолетах, и Киев вскоре получит их в свое распоряжение. Ранее президент США Джо Байден объявил на саммите «большой семерки» в Хиросиме, что Америка присоединится к коалиции F-16. После завершения саммита премьеры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте объявили, что договорились создать «международную коалицию» для предоставления истребителей ВСУ.