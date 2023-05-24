Политолог Кочетков назвал пять причин для Америки вооружать ВСУ F-16

По данным западных СМИ, 25 мая на очередной встрече в формате «Раммштайн» страны-союзники по НАТО обсудят детали передачи Украине истребителей F-16. Как считает политолог Алексей Кочетков, от вооружения ВСУ этими самолетами американцы во всех смыслах только выиграют — в ущерб остальным партнерам.
Как сообщили в Пентагоне, приоритетными темами «Раммштайна» станут усиление наземной ПВО Украины, а также обеспечение военных ВСУ боеприпасами. Также будет дискуссия о подготовке F-16 к передаче украинским военным и поддержке украинской бронетанковой техники. При этом США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны будут располагаться на территории самой страны. Об этом сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
Ранее глава МИД ЕС Жозеп Боррель назвал «очень хорошей идеей» решение «большой семерки» в Хиросиме об отправке на Украину истребителей F-16. По его словам, в нескольких странах уже ведется подготовка украинских летчиков для полетов на таких самолетах, и Киев вскоре получит их в свое распоряжение. Ранее президент США Джо Байден объявил на саммите «большой семерки» в Хиросиме, что Америка присоединится к коалиции F-16. После завершения саммита премьеры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте объявили, что договорились создать «международную коалицию» для предоставления истребителей ВСУ.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, у Америки есть целых пять причин передавать эти истребители Киеву.
«Как мы знаем, F-16 — очень хороший самолет, боевые качества которого признаны во всем мире. Здесь бессмысленно говорить, как любят некоторые наши эксперты, что "это какая-то фанера", "наши самолеты лучше" и т. д. Все-таки американцы всегда были сильны своей авиацией, по сути, это страна-родоначальник боевой авиации. Напомним, что свою часть Второй мировой воны они выиграли во многом благодаря авиации, и в России всегда это признавали», — напомнил эксперт.
Впрочем, указал Кочетков, самолет может быть сколь угодно хорошим, но, если вы посадите в него обезьяну, то он не полетит.
«Для эффективного использования F-16 нужны пилоты, причем принадлежащие к той самой школе, которая использует эти истребители в течение многих лет. Поэтому вопрос, кто будет летать на этих истребителях, и сражаться с российскими летчиками, сейчас вышел на первый план. Я сильно сомневаюсь в том, что это могут быть украинцы. Даже если представить, что курсантов Харьковского авиационного училища вывезли за границу, и там активно обучают их летать на западной технике, этого все равно будет недостаточно для того, чтобы использовать эти самолеты максимально эффективно», — считает Кочетков.
По мнению аналитика, если западные кураторы посадят за штурвалы F-16 украинских пилотов, то российские ПВО вполне справятся с этой угрозой.
«Если же они посадят в эти самолеты не украинцев, а пилотов стран НАТО, то это уже будет casus belli — повод к прямому столкновению между Россией и альянсом. В этом случае нельзя будет сказать, что это, мол, "частные граждане", которые приехали из США, Британии, Франции или Австралии на Украину, и вдруг решили — "А не полетать ли нам на фронте, не повоевать ли в воздухе с русскими?" Кстати, русские военные летчики — тоже далеко не последние в мире», — отметил аналитик.
В целом, уже и так понятно, что на Украине Россия воюет с НАТО, причем практически в открытую, но у нас все это по-прежнему стыдливо называется «спецоперацией по денацификации Украины».
«Если генералам НАТО удастся решить вопрос с пилотами, то далее перед ними встанет вопрос — как оборудовать аэродромы под нужды F-16, и как организовать их техническое обслуживание? Это, кстати, будет означать, что остатки страны под названием Украины полностью и безоговорочно переходят в подчинение США. Потому что кто будет платить за это десятки и сотни миллионов долларов? Аэродром — не тот объект, на который можно привезти криворуких гастарбайтеров из Азии и кое-как там все сляпать. Здесь требуются спецы высокого класса со своей техникой, привыкшие получать огромные деньги за свою ювелирную работу по укладке покрытия» — отметил Кочетков.
По мнению эксперта, летать на истребителях F-16, скорее всего, будут иностранные пилоты, которым тоже нужно будет платить огромные деньги, в том числе за риск.
«Ведь, в условиях украинского конфликта, если ты взлетел, то совсем не факт, что у тебя потом будет шанс благополучно приземлиться. В целом, на все это уйдут совершенно сумасшедшие деньги, а в конечном итоге, как всегда, от этого выиграют американцы. Во-первых, они избавляются от старых F-16, которые морально устарели. Во-вторых, они наносят России некий военный и экономический ущерб. В-третьих, они показывают всему миру, что вовсе не передумали воевать с русскими "до последнего украинца и поляка". Что "мировой гегмон" силен, и полон решимости наказывать непокорных, которые решили отстаивать свой суверенитет. В-четвертых, США обновляют свой парк боевых самолетов новенькими F-35, причем делают это за счет "европейских аборигенов". Ну и, в-пятых, американцы будут продолжать получать деньги за обслуживание парка устаревших F-16 — за запчасти, консультации, техподдержку и т. д. То есть, схема у англосаксов, как всегда, безупречно выгодная. Как говорится, "мастерство не пропьешь"», — заключил аналитик Кочетков.
Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон резко ужесточил подход в рамках подготовки к отправке киевскому режиму истребителей F-16. По словам дипломата, Штаты полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине. Антонов допустил, что эти истребители станут взлетать «с натовских аэродромов», управляемые иностранными «добровольцами». Ранее эксперты отмечали, что инфраструктура Украины справится с приемом самолетов, а проблема с техобслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена.