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Обезьяна искусала годовалую девочку за лицо в Южно-Сахалинске

Происшествия
Обезьяна искусала годовалую девочку за лицо в Южно-Сахалинске

Инцидент произошел во время прогулки бабушки с внучкой днем 23 мая, сообщает Telegram-канал «ЧП ДТП Сахалин».

Пожилая женщина прогуливалась по проспекту Мира с годовалой внучкой в коляске, когда мимо них проходил мужчина с обезьянкой на руках. В один момент животное вырвалось и набросилось на ребенка. Хозяин мартышки схватил питомца, выкрикнул, что животное ничем не болеет, и убежал.

Мама и бабушка девочки доставили ее в областную больницу, где ребенку обработали раны. Отмечается, что жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Ранее стая бродячих собак напала на первоклассника на Чукотке, пишет «Вечерняя Москва». Очевидцы отправили мальчика в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.
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