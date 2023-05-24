Обезьяна искусала годовалую девочку за лицо в Южно-Сахалинске

Пожилая женщина прогуливалась по проспекту Мира с годовалой внучкой в коляске, когда мимо них проходил мужчина с обезьянкой на руках. В один момент животное вырвалось и набросилось на ребенка. Хозяин мартышки схватил питомца, выкрикнул, что животное ничем не болеет, и убежал.