Обезьяна искусала годовалую девочку за лицо в Южно-Сахалинске

Инцидент произошел во время прогулки бабушки с внучкой днем 23 мая, сообщает Telegram-канал «ЧП ДТП Сахалин».
Пожилая женщина прогуливалась по проспекту Мира с годовалой внучкой в коляске, когда мимо них проходил мужчина с обезьянкой на руках. В один момент животное вырвалось и набросилось на ребенка. Хозяин мартышки схватил питомца, выкрикнул, что животное ничем не болеет, и убежал.
Мама и бабушка девочки доставили ее в областную больницу, где ребенку обработали раны. Отмечается, что жизни пострадавшей ничего не угрожает.
Ранее стая бродячих собак напала на первоклассника на Чукотке, пишет «Вечерняя Москва». Очевидцы отправили мальчика в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.