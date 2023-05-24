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Российские средства ПВО сбили БПЛА в небе над Белгородской областью

Происшествия
Российские средства ПВО сбили БПЛА в небе над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в небе над Белгородской областью. В результате был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все случилось в Белгородском районе. По данным чиновника, БПЛА сбили на подлете к столице области. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Последствия ЧП на земле уточняют сотрудники оперативных служб, пояснил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал об успешном отражении множественных атак беспилотников ВСУ минувшей ночью, с 23 на 24 мая. Средства ПВО справились с большей частью украинских дронов, но есть повреждения частных домов, транспорта и административных зданий, уточнил Вячеслав Гладков.
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