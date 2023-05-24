Российские средства ПВО сбили БПЛА в небе над Белгородской областью

Все случилось в Белгородском районе. По данным чиновника, БПЛА сбили на подлете к столице области. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Последствия ЧП на земле уточняют сотрудники оперативных служб, пояснил Гладков.