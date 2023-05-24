Директора департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных задержали по делу о коррупции

Директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных и еще несколько человек подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает губернатор региона Михаил Евраев, в настоящий момент она задержана сотрудниками полиции.
Согласно словам главы области, подозреваемая и несколько иных лиц были уволены с государственной службы. В отношении их управление Федеральной службы безопасности РФ по региону возбудило уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
В рамках расследования был изучен период с февраля по май текущего года. По версии следствия, руководители ярославских частных предприятий вручили подозреваемым незаконное денежное вознаграждение за дальнейшее содействие по службе.
Ранее в Серпухове арестовали главу налоговой службы Александра Кирша. Он подозревается в восьми эпизодах, связанных с получением взяток.