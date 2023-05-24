Директора департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных задержали по делу о коррупции

Согласно словам главы области, подозреваемая и несколько иных лиц были уволены с государственной службы. В отношении их управление Федеральной службы безопасности РФ по региону возбудило уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).