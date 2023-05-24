Полиция Новосибирска расследует таинственную смерть рыбака

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области выясняют обстоятельства смертельной рыбалки в Дзержинском районе.
Как пояснили в ведомстве, на берегу озера в Дзержинском районе Новосибирска было обнаружено бездыханное тело рыбачившего местного жителя. Им оказался 70-летний пенсионер, который регулярно ловил рыбу в данном водоеме, сообщает sib.fm.
При осмотре места ЧП выяснилось, что леска его удочки намоталась на электропровода. Поэтому одной из версий его гибели стал удар током. Это предстоит уточнить судмедэкспертам. Исходя из результатов следственных действий будут приняты процессуальные решения.