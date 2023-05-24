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Ректор РУДН Владимир Филиппов посетил церемонию прощания с Петром Кучеренко

Общество

Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов выступил с речью на церемонии прощания с заместителем министра науки и высшего образования Петром Кучеренко. Видео публикует ФАН.

Покойного он назвал истинно университетским человеком. Со слов Филиппова, Кучеренко черпал силы в стенах университета и никогда не бросал заниматься наукой.

Церемония прощания с замминистром проходит на Троекуровском кладбище в Москве. После завершения панихиды в Богоявленском кафедральном соборе гроб с телом чиновника доставят на московское кладбище.

Ранее с Петром Кучеренко попрощался министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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