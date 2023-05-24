Власти Белгородской области сообщили о повреждении 500 домов из-за атаки украинской ДРГ

Стало известно о повреждениях в результате захода диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию белгородской области, сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.
По данным главы региона, украинская ДРГ проникла на территорию Грайворонского округа Белогородской области 22 мая. В результате захода эвакуировали в пункты временного размещения больше 550 жителей района.
Власти региона сообщили предварительную информацию по потерям. Известно, что не менее 500 домов получили повреждения из-за проникновения украинских диверсантов.
Ранее Минобороны опубликовало видео поврежденной техники с места ликвидации ДРГ в Белгородской области.