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Власти Белгородской области сообщили о повреждении 500 домов из-за атаки украинской ДРГ

Происшествия
Власти Белгородской области сообщили о повреждении 500 домов из-за атаки украинской ДРГ

Стало известно о повреждениях в результате захода диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию белгородской области, сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

По данным главы региона, украинская ДРГ проникла на территорию Грайворонского округа Белогородской области 22 мая. В результате захода эвакуировали в пункты временного размещения больше 550 жителей района.

Власти региона сообщили предварительную информацию по потерям. Известно, что не менее 500 домов получили повреждения из-за проникновения украинских диверсантов.

Ранее Минобороны опубликовало видео поврежденной техники с места ликвидации ДРГ в Белгородской области.
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