Пять агрессивных бездомных собак отловили в Балахне Нижегородской области

Жители частного сектора в Балахне Нижегородской области уже давно жаловались, что бездомные собаки забираются во дворы и расправляются с домашними курами. Зооспециалисты отловили пять агрессивных животных.
От действий стаи бродячих собак уже пострадали сотни домашних птиц. Более того, они начали нападать и на людей. На днях собаки покусали маленького мальчика. Соседи отбили ребенка у озлобленных животных, сообщает сетевое издание Pravda-NN.ru.
Как рассказали в пресс-службе администрации Балахнинского района, на место были направлены специалисты службы отлова безнадзорных животных. Они отловили пять собак. Некоторые животные из стаи оказались домашними. В полицию направили обращение с просьбой установить личность хозяина собак и провести с ним профилактическую беседу.