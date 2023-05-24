Пять агрессивных бездомных собак отловили в Балахне Нижегородской области

Как рассказали в пресс-службе администрации Балахнинского района, на место были направлены специалисты службы отлова безнадзорных животных. Они отловили пять собак. Некоторые животные из стаи оказались домашними. В полицию направили обращение с просьбой установить личность хозяина собак и провести с ним профилактическую беседу.