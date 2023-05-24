Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков простился с покойным Петром Кучеренко

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил церемонию прощания со своим бывшим заместителем Петром Кучеренко. Видео с места публикует ФАН.
Министр выступил с прощальным словом и выразил соболезнования родственникам и друзьям покойного. Кучеренко он описал, как человека, любящего жизнь и являющегося душой компании.
«Это был удивительный и необычный человек, который очень тонко чувствовал жизнь», — сказал Фальков.
Церемония прощания с Петром Кучеренко проходит на Троекуровском кладбище в Москве. После завершения панихиды в Богоявленском кафедральном соборе гроб с телом чиновника доставят на московское кладбище, где состоятся похороны.