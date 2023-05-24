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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков простился с покойным Петром Кучеренко

Общество

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил церемонию прощания со своим бывшим заместителем Петром Кучеренко. Видео с места публикует ФАН.

Министр выступил с прощальным словом и выразил соболезнования родственникам и друзьям покойного. Кучеренко он описал, как человека, любящего жизнь и являющегося душой компании.

«Это был удивительный и необычный человек, который очень тонко чувствовал жизнь», — сказал Фальков.

Церемония прощания с Петром Кучеренко проходит на Троекуровском кладбище в Москве. После завершения панихиды в Богоявленском кафедральном соборе гроб с телом чиновника доставят на московское кладбище, где состоятся похороны.
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