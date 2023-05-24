СМИ считают: дальнобойщики из Польши будут отвечать за действия властей

По мнению некоторых СМИ, польские автоперевозчики ответят за решение властей, которые запрещают проезд по российским территориям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России
Так, в Госдуму был внесен законопроект с призывом запретить польским дальнобойщикам ездить по территории Российской Федерации. Предусматривается ограничение движения иностранных машин до ближайших терминалов таможни, где планируется перегружать товар в транспортные средства российских перевозчиков, либо же использовать обмен прицепами.
Данный проект, касающийся польских водителей, является ответной мерой России, потому что ЕС в пятом санкционном пакете выдвинул аналогичный запрет российским и белорусским транспортным организациям. Им запрещалось ездить по европейским территориям.
Ранее политолог Вадим Трухачев комментировал решение польских властей, а также объяснял, как Москва может наказать Польшу за ее русофобию.