СМИ считают: дальнобойщики из Польши будут отвечать за действия властей

Так, в Госдуму был внесен законопроект с призывом запретить польским дальнобойщикам ездить по территории Российской Федерации. Предусматривается ограничение движения иностранных машин до ближайших терминалов таможни, где планируется перегружать товар в транспортные средства российских перевозчиков, либо же использовать обмен прицепами.