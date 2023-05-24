Пригожин: ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день стала сильнейшей армией в мире

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о боевой эффективности «музыкантов». По его словам, на сегодняшний день «оркестр» превосходит войска западных стран и является сильнейшей армией мира.
Тему боеспособности освободителей Артемовска Пригожин обсудил в ходе интервью журналисту Константину Долгову. Он напомнил, что «вагнеровцам» приходилось воевать «много где и много с кем».
«Мы знаем, как воюют американцы, французы, как воюют бесполезные трусливые войска миссии Организации Объединенных Наций. Мы знаем, как воюют африканские племена. Сегодня ЧВК "Вагнер" — это лучшая армия в мире, и мы побеждали всегда и всех», — сообщил создатель «оркестра».
По словам Пригожина, вторыми по боевой эффективности являются Вооруженные силы Украины. Он похвалил противника за высокий профессионализм и умение адаптироваться к любому вооружению.
«У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно», — заверил собеседника основатель ЧВК «Вагнер».
Также в рамках интервью создатель «оркестра» рассказал о планах «музыкантов» после взятия Артемовска. Бойцы передадут город войскам Минобороны РФ, а сами отправятся на отдых и переподготовку, пояснил Пригожин.