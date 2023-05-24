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Близкие и знакомые замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко пришли проститься с покойным на Троекуровское кладбище

Общество

На Троекуровское кладбище в Москве пришли родные и близкие, а также коллеги заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко. Они принесли цветы и венки.

После завершения панихиды в Богоявленском кафедральном соборе гроб с телом чиновника доставят на московское кладбище, где состоятся похороны. Катафалк ожидают люди в траурных одеяниях. Они принесли с собой преимущественно красные розы и гвоздики.

Церемония прощания прошла в соборе в московском Елохове. Панихиду посетили певица Лолита Милявская, а также вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб. Супруга Кучеренко, артистка Диана Гурцкая, тоже присутствовала.
Кучеренко прощание троекуровское кладбище
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