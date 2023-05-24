При Шойгу в армии были поставлены во главу угла чинопочитание и лизоблюдство — Пригожин

После прихода Сергея Шойгу на пост главы Минобороны России в армии во главу угла встали чинопочитание и лизоблюдство. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Накануне предприниматель дал расширенное интервью политологу и журналисту Константину Долгову. В ходе беседы Пригожин рассказал, что при Шойгу армия России претерпела серьезные и довольно неприятные изменения.
«Было поставлено во главу угла чинопочитание и лизоблюдство. И фактически с поляны были убраны все те, кто каким-то образом имел свое мнение. Война – это борьба лидеров. И для того, чтобы побеждать. Почему в Донбассе получилось? Потому что получились свои Безлеры, свои Мозговые и много всяких разных людей. И поэтому эти лидеры, они сумели сделать определенные шаги. Любая война – это набор лидеров. С этими лидерами надо беседовать», — заявил Пригожин.
Бизнесмен пояснил, что вести диалог с Шойгу невозможно. По словам создателя «оркестра», он много раз общался с министром обороны и понял, что в разговоре с ним присутствует лишь унижение.
«Есть просто позиция, что ты — мразь: есть боги, а есть мрази. И поэтому сегодня ситуация, которую надо лечить, ее надо лечить, возвращаясь в 2012 год. Ну и естественно лучше при другом руководстве армии», — подчеркнул Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что нынешнее руководство армии мало погружено в проблематику. Если командирам удалось обучить солдат и завоевать их уважение — это важно. Однако самое главное — в ВС РФ должно быть управление, подытожил Евгений Пригожин.