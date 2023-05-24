Счета популярного блогера Инстасамки разблокировали после погашения певицей долгов перед налоговой

Ранее сообщалось, что Гусейн Гасанов, Инстасамка и Егор Крид вошли в перечень блогеров-миллионников, которых проверят на неуплату налогов и отмывание денег. Всего в составленном МВД «черном списке» оказались более 30 популярных россиян.