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Счета популярного блогера Инстасамки разблокировали после погашения певицей долгов перед налоговой

Общество
Счета популярного блогера Инстасамки разблокировали после погашения певицей долгов перед налоговой

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) погасила все свои долги перед налоговой службой. Сразу после погашения задолженности счета блогера были разблокированы, пишет Telegram-канал Shot.

Напомним, что знаменитая россиянка не уплатила налогов на сумму 689 тыс. рублей. В результате Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила финансовые операции по счетам популярной певицы.

Ранее сообщалось, что Гусейн Гасанов, Инстасамка и Егор Крид вошли в перечень блогеров-миллионников, которых проверят на неуплату налогов и отмывание денег. Всего в составленном МВД «черном списке» оказались более 30 популярных россиян.
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