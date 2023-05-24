Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Соответствующий документ был внесен в Государственную думу российским президентом Владимиром Путиным 10 мая, в среду. В материале указывается, что в условиях, когда государства НАТО не только не пытаются укрепить европейскую безопасность, но и стремительно наращивают силы и военный потенциал Альянса, Россия обязана предпринимать важные меры для защиты своей безопасности и интересов.