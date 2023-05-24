Ученые саратовского университета разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов

Российские ученые из Саратовского госуниверситета имени Чернышевского разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов.
Принцип инновации основан на том, что клеткам придают магнитные свойства и управляют их передвижением по кровеносным сосудам человека при помощи внешнего поля. Так тромбоциты доставляют лекарственный препарат в орган-мишень, поясняется в тематической публикации из журнала Pharmaceutics.
«Мы предлагаем принципиально новый подход, основанный на физиологической особенности тромбоцитов – их способности прикрепляться к циркулирующим опухолевым клеткам», — рассказала старший научный сотрудник СГУ Оксана Майорова.
Циркулирующие по телу инородные опухолевые клетки вынуждают тромбоциты скапливаться вокруг себя, чтобы защититься от иммунной системы. Этим и предложили воспользоваться ученые СГУ.
По мнению научных сотрудников из Саратова, это позволяет закрепить искусственно создаваемые объекты на раковых клетках и воздействовать на них активным веществом или наночастицами, например, перегревая инфицированные участки под воздействием внешнего электромагнитного поля. В этом и заключается суть лечения на основе этой инновации.
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