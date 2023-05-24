Ученые саратовского университета разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов

По мнению научных сотрудников из Саратова, это позволяет закрепить искусственно создаваемые объекты на раковых клетках и воздействовать на них активным веществом или наночастицами, например, перегревая инфицированные участки под воздействием внешнего электромагнитного поля. В этом и заключается суть лечения на основе этой инновации.