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Решение по поводу национализации имущества украинских олигархов было принято единогласно в крымском парламенте

Политика
Решение по поводу национализации имущества украинских олигархов было принято единогласно в крымском парламенте

Крымские парламентарии единогласно приняли решение о национализации имущества украинских олигархов и чиновников, сообщает РИА Новости.

Госсовет Республики Крым на сессии 24 мая, которая стартовала в 10:00, провел процесс передачи активов украинских олигархов, в том числе имущество членов семьи президента Украины Владимира Зеленского, в собственность государства. Данное решение было принято единогласно всеми парламентариями ведомства.

Ранее сообщалось, что недвижимость жены украинского главы Елены Зеленской уже национализировали. Ей принадлежала квартира в Ялте. Кроме того, было изъято здание в Симферополе, которое прежде принадлежало «меджлису» (запрещенная в России экстремистская организация).
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