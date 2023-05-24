Решение по поводу национализации имущества украинских олигархов было принято единогласно в крымском парламенте

Крымские парламентарии единогласно приняли решение о национализации имущества украинских олигархов и чиновников, сообщает РИА Новости.
Госсовет Республики Крым на сессии 24 мая, которая стартовала в 10:00, провел процесс передачи активов украинских олигархов, в том числе имущество членов семьи президента Украины Владимира Зеленского, в собственность государства. Данное решение было принято единогласно всеми парламентариями ведомства.
Ранее сообщалось, что недвижимость жены украинского главы Елены Зеленской уже национализировали. Ей принадлежала квартира в Ялте. Кроме того, было изъято здание в Симферополе, которое прежде принадлежало «меджлису» (запрещенная в России экстремистская организация).