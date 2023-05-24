Решение по поводу национализации имущества украинских олигархов было принято единогласно в крымском парламенте

Ранее сообщалось, что недвижимость жены украинского главы Елены Зеленской уже национализировали. Ей принадлежала квартира в Ялте. Кроме того, было изъято здание в Симферополе, которое прежде принадлежало «меджлису» (запрещенная в России экстремистская организация).