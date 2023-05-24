Изнасиловавший 22-летнюю девушку екатеринбуржец-рецидивист сбежал из-под домашнего ареста

Мужчина-рецидивист, который изнасиловал 22-летнюю девушку из Екатеринбурга, сбежал из-под домашнего ареста. Инцидент произошел 24 мая, в среду.
45-летний преступник срезал отслеживающий браслет и скрылся в неизвестном направлении, сообщает местный портал E1.ru. Насильник прежде был судим за убийство, подчеркивается в материале.
«Мы узнали об этом случайно. Хотели обжаловать домашний арест, подали апелляцию в суд, и выяснилось такое», — рассказал корреспонденту информационного портала товарищ пострадавшей.
В ближайшее время мужчина будет объявлен в уголовный розыск, сообщили сотрудники правоохранительных органов.