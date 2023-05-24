Жители Белгородской области рассказали о полученной помощи в ПВР

Жители Грайворонского округа Белгородской области были перемещены с опасной территории в пункты временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым: питанием, предметами быта, медикаментами, также им предоставляется медицинская и социальная помощь.
«В первую очередь мы встречаем приезжающих, уточняем, в каком состоянии они, не требуется ли экстренная или неотложная помощь. Слава богу, вчера она не потребовалась: все доехали хорошо, нормально», — рассказала главврач Светлана Немцева.
Сейчас люди находятся в безопасности и их жизням ничего не угрожает. Они очень благодарны за оказанную профессиональную помощь.
«Я скоро расплачусь, потому что чувства переполняют. Уже не говоря о том, что обслуживание, отношение и питание — все сделано для того, чтобы мы немножко оттаяли, и чтобы все было нормально», — делится эмоциями жительница села Безымено Любовь Янкова.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жителей ряда населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории и разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования были разгромлены, уничтожено более 70 террористов. Также российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.