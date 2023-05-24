Жители Белгородской области рассказали о полученной помощи в ПВР

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жителей ряда населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории и разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования были разгромлены, уничтожено более 70 террористов. Также российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.