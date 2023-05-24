Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал истребители F-16 законной целью ВС РФ в случае их поставок Киеву

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, зарубежные истребители, как и любая техника, поставляемая Западом в зону СВО, «представляет собой законную цель» для ВС РФ. Так Рябков ответил на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости. Замминистра также отметил, что продвижение противников в сторону еще большей эскалации — главная проблема и самая большая угроза безопасности.