Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал истребители F-16 законной целью ВС РФ в случае их поставок Киеву

Самолеты F-16 станут для России законной целью при их поставках на Украину. Об этом 24 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, зарубежные истребители, как и любая техника, поставляемая Западом в зону СВО, «представляет собой законную цель» для ВС РФ. Так Рябков ответил на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости. Замминистра также отметил, что продвижение противников в сторону еще большей эскалации — главная проблема и самая большая угроза безопасности.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался о поставках F-16. Он заявил, что надеется на скорое начало отправок истребителей в зону проведения спецоперации.