Владимир Зеленский сообщил о работе над концепцией развития авиации с учетом использования новых самолетов

На Украине началась работа над концепцией улучшения авиации, учитывая при этом поступление и использование новых типов воздушных судов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.
По словам главы государства, в рамках этого плана будет осуществляться обучение пилотов и соответствующего персонала, также создана необходимая инфраструктура и сформировано новое организационное объединение. Помимо этого, будет продумано материально-техническое обеспечение.
Следует отметить, что ранее несколько европейских стран объявили о своей готовности передать Киеву истребители F-16. Военный эксперт, бывший сотрудник разведки Военно-морских сил США Скот Риттер предположил, что Вооруженные силы России продумали тактику для борьбы с подобными воздушными судами.