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Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил об отсутствии у Кремля особой позиции по поводу налогообложения блогеров

Общество
Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил об отсутствии у Кремля особой позиции по поводу налогообложения блогеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Администрация Кремля не занимает какую-то определенную позицию по вопросу о модернизации системы налогообложения блогеров.

Песков сказал, что не знаком с данной инициативой и по этому поводу ничего заявить не может. Он уточнил, что у Кремля нет особой позиции касаемо этого вопроса.

«Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопросы по поводу зерновой сделки. Пресс-секретарь дал не очень оптимистичные прогнозы касаемо соглашения и отметил, что Кремль не испытывает надежды в отношении происходящего.
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