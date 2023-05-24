Синоптик Александр Колесов: резкое похолодание придет в Петербург 26 мая

Резкое похолодание придет в Петербург в пятницу, 26 мая. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в течение двух суток дневная температура не поднимется выше +17 градусов, сообщает kp.ru.
Специалист уточнил, что, несмотря на установившуюся в городе на Неве летнюю погоду, уже в ближайшее время ситуация изменится. Накануне выходных в Петербург придет похолодание, которое задержится в городе на пару дней.
«Характер погоды начнет меняться вечером, и в ночь на пятницу ждем прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями, местами с грозами», — пояснил Колесов.
Главный синоптик Северной столицы отметил, что 26 и 27 мая в городе на Неве произойдет смена воздушной массы на более прохладную. В эти дни температура будет всего в пределах плюс 15-17 градусов, но уже с воскресенья тепло начнет возвращаться в Петербург, уточнил эксперт.