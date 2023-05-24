Синоптик Александр Колесов: резкое похолодание придет в Петербург 26 мая

Главный синоптик Северной столицы отметил, что 26 и 27 мая в городе на Неве произойдет смена воздушной массы на более прохладную. В эти дни температура будет всего в пределах плюс 15-17 градусов, но уже с воскресенья тепло начнет возвращаться в Петербург, уточнил эксперт.