Два новых модульных ФАПа появились во Владимирской области

Во Владимирской области открылись два модульных фельдшерско-акушерских пункта. Один их них начал работать 22 мая в поселке Краснознаменский Камешковского района, второй открылся 23 мая в деревне Ручей Ковровского района.
Медицинские учреждения построены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Фельдшерско-акушерские пункты, кроме обитателей тех мест, где они расположены, будут обслуживать также жителей близлежащих населенных пунктов, сообщает сетевое издание «АиФ Владимир».
По словам депутата Государственной думы РФ Игоря Игошина, в новых ФАПах предусмотрено все необходимое для приема как взрослых, так и детей. Есть кабинеты и оборудование для вакцинации, наблюдения и сопровождения новорожденных и многое другое. Подобраны квалифицированные медицинские кадры. В заключение парламентарий поздравил работников новых ФАПов с новосельем.