Два новых модульных ФАПа появились во Владимирской области

По словам депутата Государственной думы РФ Игоря Игошина, в новых ФАПах предусмотрено все необходимое для приема как взрослых, так и детей. Есть кабинеты и оборудование для вакцинации, наблюдения и сопровождения новорожденных и многое другое. Подобраны квалифицированные медицинские кадры. В заключение парламентарий поздравил работников новых ФАПов с новосельем.