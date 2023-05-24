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Народную артистку РФ Диану Гурцкую закрыли зонтами после прощания с мужем Петром Кучеренко в Москве

Общество
Народную артистку РФ Диану Гурцкую закрыли зонтами после прощания с мужем Петром Кучеренко в Москве

Российская эстрадная певицы Диана Гурцкая посетила церемонию прощания со своим мужем, заместителем министра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко. Ее закрыли зонтами, когда артистка покидала панихиду.

В Telegram-канале Zvezdanews опубликовали видео, на котором видно, как Гурцкая выходит из Богоявленского кафедрального собора. Ее окружение использовало два зонта, спереди и сзади, чтобы закрыть вдову.

Церемонию прощания в Москве посетили родные и близкие Кучеренко. На ней заметили также певицу Лолиту Милявскую — она стремительно направилась на выход, покинув Богоявленский кафедральный собор.
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