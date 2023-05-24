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Песков заявил, что РФ делает соответствующие выводы из-за растущей вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Политика
Песков заявил, что РФ делает соответствующие выводы из-за растущей вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 мая во время общения с журналистами заявил, что Россия делает соответствующие выводы, исходя из все большей вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

Официальный представитель Кремля сказал, что для России не является секретом рост объемов поставок западного оружия, которое получают ВСУ. По словам Пескова, с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в конфликт Москвы и Киева.

«Мы делаем соответствующие выводы», — заверил пресс-секретарь, говоря о сообщениях об украинских ДРГ, которые вторглись в Белгородскую область, используя западную технику.

Ранее Песков высказался об угрозах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова для регионов России. Слова представителя Киева были восприняты Кремлем негативно, подчеркнул пресс-секретарь.
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