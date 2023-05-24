Певец SHAMAN сыграл свадьбу с сотней своих поклонниц для съемок клипа на новую песню «Мед»

Отмечается, что ярким акцентом клипа стало камео телеведущего Андрея Малахова, который появился лишь в финале и в своей манере объяснил, что происходило на экране все это время. SHAMAN планирует выпустить дебютный альбом, в который войдет будущий хит «Мед», в начале этого лета.