Певец SHAMAN сыграл свадьбу с сотней своих поклонниц для съемок клипа на новую песню «Мед»

Танцевальный летний хит «Мед» войдет в дебютный альбом, который российский артист SHAMAN (Ярослав Дронов) собирается выпустить в ближайшее время, сообщает пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский.
Торжественная церемония бракосочетания прошла в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге. Избранницами певца стали ровно сто его поклонниц со всей страны, которые успешно прошли кастинг. Ярослав Дронов посвятил композицию «Мед» всем фанаткам своего творчества.
«Конечно же о том, чтобы бы хоть на миг почувствовать себя принцессой и закатить роскошную свадьбу в настоящем дворце. Мечты должны сбываться. Это мой подарок и признание в любви всем поклонницам», — поделился певец.
Отмечается, что ярким акцентом клипа стало камео телеведущего Андрея Малахова, который появился лишь в финале и в своей манере объяснил, что происходило на экране все это время. SHAMAN планирует выпустить дебютный альбом, в который войдет будущий хит «Мед», в начале этого лета.
Ранее Ярослав Дронов с теплом отозвался о раскритиковавшем его музыканте Андрее Губине. Исполнитель сказал, что уважает деятельность заслуженного артиста, так как он сделал большой вклад в развитие индустрии.