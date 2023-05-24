Поисковики в Севастополе около Диорамы обнаружили 111 минометных мин времен ВОВ

Участники объединения поисковых отрядов «Долг» в ходе работ, проводившихся неподалеку от здания Диорамы, нашли 111 минометных мин времен Великой Отечественной войны. Поисковики сразу же уведомили о своей находке оперативные службы.
Как сообщает «Вести Севастополь», сотрудники ОМОН «Беркут-С» осмотрели боеприпасы и направили данные специалистам ГУ МЧС по Севастополю. Минометные мины времен ВОВ советского изготовления, калибра 50 мм и 82 мм, поместили в специализированное автотранспортное средство и доставили на полигон для ликвидации посредством контролируемого подрыва.
Эксперты считают, что неиспользованные минометные снаряды пролежали все эти годы в одном из окопов красноармейцев, которые защищали Севастополь от нашествия немецко-фашистских захватчиков.