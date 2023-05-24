Поисковики в Севастополе около Диорамы обнаружили 111 минометных мин времен ВОВ

Как сообщает «Вести Севастополь», сотрудники ОМОН «Беркут-С» осмотрели боеприпасы и направили данные специалистам ГУ МЧС по Севастополю. Минометные мины времен ВОВ советского изготовления, калибра 50 мм и 82 мм, поместили в специализированное автотранспортное средство и доставили на полигон для ликвидации посредством контролируемого подрыва.