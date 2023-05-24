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Медведь в Хабаровском крае расправился со сбившим его внедорожником

Происшествия
Медведь в Хабаровском крае расправился со сбившим его внедорожником

Драматичные события развернулись на автотрассе в Хабаровском крае.

В телеграм-канале «База» опубликована стычка медведя с внедорожником. Водитель не успел затормозить, когда на дорогу неожиданно вышел косолапый. Отброшенный в результате ДТП медведь, не смирился с ролью пострадавшего, сообщает UGRA-NEWS.RU.

Он догнал притормозившую машину и запрыгнул на капот и разодрал его в клочья. Затем с удовольствием оторвал бампер и изгрыз стойку. Через некоторое время, посчитав, что достойно отомстил обидчикам, он удалился в лес по своим делам.
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