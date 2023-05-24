Звезда «Дэдпула» Стефан Капичич заявил о старте съемок третьей части кинофраншизы

Сербский актер Стефан Капичич, озвучивающий героя «Людей Икс» Колосса, заявил о начале съемок очередной части «Дэдпула». Об этом артист написал у себя в соцсетях.
Неудивительно, что Колосс тоже станет частью третьей серии про непобедимого наемника. Кроме него, в этом эпизоде появится его напарница — Сверхзвуковая Боеголовка. Плюсом в этом фильме зрители смогут лицезреть жену главного героя Ванессу, слепую Эл, Допиндера и Юкинои.
По обыкновению, образ Дэдпула на экране воплотит голливудская звезда Райан Рейнольдс. Одним из главных персонажей этой истории станет еще один легендарный герой из вселенной «Людей Икс» — Росомаха, роль которого сыграет все тот же австралийский актер Хью Джекман. Релиз блокбастера намечен на ноябрь 2024 года.
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