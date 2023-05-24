Звезда «Дэдпула» Стефан Капичич заявил о старте съемок третьей части кинофраншизы

По обыкновению, образ Дэдпула на экране воплотит голливудская звезда Райан Рейнольдс. Одним из главных персонажей этой истории станет еще один легендарный герой из вселенной «Людей Икс» — Росомаха, роль которого сыграет все тот же австралийский актер Хью Джекман. Релиз блокбастера намечен на ноябрь 2024 года.