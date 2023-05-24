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В Кремле негативно восприняли заявление секретаря СНБО Украины с угрозами в адрес регионов России

Политика
В Кремле негативно восприняли заявление секретаря СНБО Украины с угрозами в адрес регионов России

Угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова для регионов России были восприняты Кремлем негативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На фоне участившихся диверсий в приграничных с Украиной субъектах России Данилов заявил, что под угрозой могут находиться и другие области. На вопрос журналистов о том, как в Кремле отнеслись к таким заявлением, Песков ответил, что негативно.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили множество атак беспилотников в Белгородской области. Украинские БПЛА нанесли повреждения частным домам, транспорту и административным зданиям в нескольких районах региона.
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