В Кремле негативно восприняли заявление секретаря СНБО Украины с угрозами в адрес регионов России

Угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова для регионов России были восприняты Кремлем негативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На фоне участившихся диверсий в приграничных с Украиной субъектах России Данилов заявил, что под угрозой могут находиться и другие области. На вопрос журналистов о том, как в Кремле отнеслись к таким заявлением, Песков ответил, что негативно.
Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили множество атак беспилотников в Белгородской области. Украинские БПЛА нанесли повреждения частным домам, транспорту и административным зданиям в нескольких районах региона.