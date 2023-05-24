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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние уголовные дела о госизмене

Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние уголовные дела о госизмене

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние уголовные дела о государственной измене. По словам чиновника, он не делал бы выводов о каких-то тенденциях.

Спецслужбы выполняют свои функции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением Песков выступил на традиционном брифинге перед журналистами.

Ранее сообщалось, что в Кремле видели обращение коллег подозреваемого в госизмене сибирского ученого. По словам Дмитрия Пескова, руководство страны не может это комментировать во время расследования.
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