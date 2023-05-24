Народную артистку СССР Эдиту Пьеху признали «Почетным гражданином Санкт-Петербурга»

Советскую и российскую эстрадную певицу Эдиту Пьеху признали «Почетным гражданином Санкт-Петербурга». Ее кандидатуру утвердили на закрытом заседании Законодательного собрания Северной столицы.
В пресс-службе петербургского парламента сообщили об итогах голосования депутатов. Пьеха в своей карьере посвящала песни Петербургу, поэтому достойна этого звания, считают в ЗакСе.
Также звание «Почетного гражданина Санкт-Петербурга» присудили Надежде Строгановой. Она является старейшей учительницей города.
Эдита Пьеха стала кандидатом на получение звания в 15 раз. Помимо нее и Строгоновой, в списке кандидатов были заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов и доктор геолого-минералогических наук Михаил Спиридонов.