Народную артистку СССР Эдиту Пьеху признали «Почетным гражданином Санкт-Петербурга»

Эдита Пьеха стала кандидатом на получение звания в 15 раз. Помимо нее и Строгоновой, в списке кандидатов были заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов и доктор геолого-минералогических наук Михаил Спиридонов.