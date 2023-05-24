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Россиянка Мирра Андреева уверенно прошла в финал квалификации теннисного турнира «Ролан Гросс»

Спорт
Россиянка Мирра Андреева уверенно прошла в финал квалификации теннисного турнира «Ролан Гросс»

Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно прошла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросс». Она обыграла колумбийку Эллиано Аранго.

В полуфинальном матче россиянка обыграла Аранго со счетом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

В финал квалификации, наряду с 16-летней Андреевой, пробилась другая спортсменка —представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано. Игры проходят на парижских грунтовых кортах.

Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова сумела пробиться во второй круг теннисного турнира в Рабате, обыграв марокканскую представительницу Малак Эль-Аллами.
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