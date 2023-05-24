Россиянка Мирра Андреева уверенно прошла в финал квалификации теннисного турнира «Ролан Гросс»

Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно прошла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросс». Она обыграла колумбийку Эллиано Аранго.
В полуфинальном матче россиянка обыграла Аранго со счетом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.
В финал квалификации, наряду с 16-летней Андреевой, пробилась другая спортсменка —представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано. Игры проходят на парижских грунтовых кортах.
Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова сумела пробиться во второй круг теннисного турнира в Рабате, обыграв марокканскую представительницу Малак Эль-Аллами.