Экс-замминистра обороны Польши Скшипчак заявил о подготовке Варшавой вооруженного госпереворота в Белоруссии

Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat бывший заместитель министра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак.
По словам офицера, польской армии нужно быть готовой помочь войскам, которые будут вести операцию против верных президенту Белоруссии Александру Лукашенко солдат. Скшипчак считает, что у граждан Польши есть основания поддерживать белорусских оппозиционеров-радикалов, потому что сейчас они помогают ВСУ.
Ранее президент РБ Лукашенко заявил о том, что Запад открыто идет на эскалацию и готовится к войне. Политик подчеркнул, что превращение западными государствами некоторых стран в полигон для испытания вооружений и включение других в состав НАТО ставят мир на грань нового глобального конфликта.