Экс-замминистра обороны Польши Скшипчак заявил о подготовке Варшавой вооруженного госпереворота в Белоруссии

По словам офицера, польской армии нужно быть готовой помочь войскам, которые будут вести операцию против верных президенту Белоруссии Александру Лукашенко солдат. Скшипчак считает, что у граждан Польши есть основания поддерживать белорусских оппозиционеров-радикалов, потому что сейчас они помогают ВСУ.