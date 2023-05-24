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Глава МВД РФ Колокольцев посетил подразделения коллег в Саудовской Аравии по приглашению иностранных силовиков

Общество
Глава МВД РФ Колокольцев посетил подразделения коллег в Саудовской Аравии по приглашению иностранных силовиков

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев посетил Саудовскую Аравию, где побывал в ряде подразделений иностранных коллег. Визит министра внутренних дел России состоялся по приглашению руководителя силовых структур государства Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда.

О рабочей поездке Колокольцева сообщает МВД-Медиа. Во время посещения Королевства Саудовская Аравия Колокольцев ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности. Последний отслеживает ситуацию во всех регионах страны, а также координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Также Владимиру Колокольцеву продемонстрировали возможности Главного паспортного управления иностранного государства. Сотрудники учреждения контролируют миграционные потоки, а при необходимости оперативно организуют дополнительные пункты паспортного контроля и миграции для паломников, прибывающих в Саудовскую Аравию.

В ходе визита в Эр-Рияд главе МВД РФ удалось побывать в Академии МВД имени короля Фахда. Здесь представители органов безопасности и гражданских государственных учреждений проходят подготовку и повышение квалификации.
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