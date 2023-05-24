Глава МВД РФ Колокольцев посетил подразделения коллег в Саудовской Аравии по приглашению иностранных силовиков

О рабочей поездке Колокольцева сообщает МВД-Медиа. Во время посещения Королевства Саудовская Аравия Колокольцев ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности. Последний отслеживает ситуацию во всех регионах страны, а также координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций.