Глава МВД РФ Колокольцев посетил подразделения коллег в Саудовской Аравии по приглашению иностранных силовиков

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев посетил Саудовскую Аравию, где побывал в ряде подразделений иностранных коллег. Визит министра внутренних дел России состоялся по приглашению руководителя силовых структур государства Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда.
О рабочей поездке Колокольцева сообщает МВД-Медиа. Во время посещения Королевства Саудовская Аравия Колокольцев ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности. Последний отслеживает ситуацию во всех регионах страны, а также координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Также Владимиру Колокольцеву продемонстрировали возможности Главного паспортного управления иностранного государства. Сотрудники учреждения контролируют миграционные потоки, а при необходимости оперативно организуют дополнительные пункты паспортного контроля и миграции для паломников, прибывающих в Саудовскую Аравию.
В ходе визита в Эр-Рияд главе МВД РФ удалось побывать в Академии МВД имени короля Фахда. Здесь представители органов безопасности и гражданских государственных учреждений проходят подготовку и повышение квалификации.