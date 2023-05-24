Глава РАЭК Сергей Гребенников назвал сегмент цифрового контента самым пострадавшим в Рунете в 2022 году

Объем сегмента медиа и развлечений в Рунете сократился в два раза по итогам 2022 года. Об этом рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.
По словам эксперта, развлекательный цифровой контент просел наиболее сильно, по сравнению с другими сегментами Рунета. По итогам 2022 года он упал на 52% и составил 73,6 миллиарда рублей.
Гребенников отметил, что государство оказывает помощь отечественному медиасегменту. В частности, поддерживает развитие таких экосистемных сервисов, как «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и другие. Однако в этом направлении возникла проблема перехода платежей пользователей в «серую зону», пишет телеканал «360».
«Мы не понимаем, оседают ли эти деньги в России или попадают еще куда-то», — отметил Гребенников.
По оценкам РАЭК, сегмент цифрового контента в 2023 году ожидает рост. Предположительно, он составит около 7%.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил использование нелицензированного западного контента в условиях санкций.