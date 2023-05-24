Бездомного осудили на 16 лет колонии за сексуальные домогательства двух девочек в Екатеринбурге

Мужчина напал на двух несовершеннолетних в конце января этого года на улице Свердлова Разина в Екатеринбурге.
По данным следствия, бездомный проследовал за двумя девочками в подъезд одного из домов, где совершил противоправные деяния сексуального характера. На следующий же день его задержали сотрудники полиции на улице рядом с вокзалом, пишет «Комсомольская правда».
Свердловский областной суд приговорил педофила к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по факту совершения преступления предусмотренного пунктом «б» частью пятой статьей 132 УК РФ. Отмечается, что мужчина зарегистрирован в другом городе, а в Екатеринбурге вел бродяжнический образ жизни.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали бездомного за попытку изнасиловать школьницу. Он повалил девочку на землю, заткнул шапкой рот и пытался стянуть штаны.